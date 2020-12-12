Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kan donduran görüntü! Kamyonette taşınan köpek atlayınca asılı kalıp öldü!

Kan donduran görüntü! Kamyonette taşınan köpek atlayınca asılı kalıp öldü!

’ın Eskil ilçesinde kamyonetin kasasında taşınan çoban köpeği, atlayınca bağlı bulunduğu ipte asılı kalıp, boğularak telef oldu. Kamyonet sürücüsünün köpeğin cansız bedeni kasada asılı vaziyette yolun devam ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 14:51 Son Güncelleme: 12.12.2020 14:53 ABONE OL
Kan donduran görüntü! Kamyonette taşınan köpek atlayınca asılı kalıp öldü!

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Eskil ilçesinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 34 MG 054 plakalı kamyonetin kasasında taşınan çoban köpeği, atlayınca bağlı bulunduğu iple asılı kaldı. Köpek boğularak telef oldu.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜ DURDURARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Olan bitenden habersiz sürücünün, köpeğin cansız bedeninin kasa demirinde asılı vaziyette yoluna devam ettiği anlar, Böğet Köyü Muhtarı Mustafa Özkan tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, muhtar Özkan'ın kamyonet sürücüsünü durdurarak tepki gösterdiği görüldü.

Son dakika: Her şey bir doğum günü partisinde başladı! 15 yaşındaki genç kıza seri istismara 27 gözaltı

ARKADAŞINA GÖNDER
Kan donduran görüntü! Kamyonette taşınan köpek atlayınca asılı kalıp öldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA