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Kaymakam sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

Karabük Kaymakamı Mehmet Türköz, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu, Safranbolu ve civarındaki tüm sokak hayvanlarına yiyecek bırakarak onları da yalnız bırakmadı.

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Giriş Tarihi: 13.12.2020 00:19 Son Güncelleme: 13.12.2020 00:19 ABONE OL
Kaymakam sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

Safranbolu Kaymakamlığı koordinasyonunda Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği (DASKUT) İl Temsilcisi Mehmet Kımır ve gönüllü üyelerle gerçekleştirilen etkinlik sonrası açıklama yaptı.

"İNŞALLAH DEVAMI GELECEK"

Kaymakam Türköz, "İlçemizde doğamızı birlikte paylaştığımız dört ayaklı dostlarımızı besleme günümüzdü. Sivil toplum örgütümüz DASKUT'la beraber Kaymakamlığımız koordinesinde İlçe Merkezimizden başlayarak, Kent Merkezi, Eski Çarşı, Misak-ı Milli Meydanı'nda bulabildiğimiz can dostlarımız için Bartın Yolu güzergahına kadar gelerek sokak hayvanlarını besledik. Malumunuz dünya çapındaki pandemi ile mücadele konusunda devletimiz sokağa çıkma konusunda kısıtlama uygulamasına başladı. Bu çerçevede sokaktaki hayvanlarımızın da doğal olarak beslenmeleri zayıfladı. Bu konuda bizde elimizden geleni yapmayı düşündük ve böyle bir uygulama yaptık. Sağ olsunlar bu konuda firmalarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızda bizlere güzel destekler sağladılar. İnşallah bunun devamı gelecek. Her hafta sonu bu faaliyeti yapmayı düşünüyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Unutmayalım sokaklar dört ayaklı dostlarımızla beraber daha güzel" dedi.

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Kaymakam sokak hayvanları için yiyecek bıraktı
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