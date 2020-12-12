Kayseri'de 305 işletmeye şok gıda denetimi

Kayseri Tarım İl Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlamasında fırın, market, bakkal, manav, kasap, et ve et ürünleri üretimi yapan işletmeler ile süt ve süt üretimi yapan işletmelere eş zamanlı gıda ve hijyen denetimleri yaptı.

İşyerlerindeki genel hijyen, ürün izlenebilirliği, son tüketim tarihi, muhafaza koşulları ve personel hijyenlerinin kontrol edildiği denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 52 bin 938 lira idari para cezası uygulandı.

305 işletmenini denetlendiğini belirten Kayseri tarım İl Müdürü Mustafa Şahin; "hem Kayseri merkezde hem de 166 ilçemizde sokağa çıkma yasağında eş zamanlı denetimler yaptık. Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak adına kısıtlama sürecinde denetimlerimiz devam edecek" dedi.



