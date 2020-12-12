Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kısıtlamada ikinci hafta

Kısıtlamada ikinci hafta

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
Giriş Tarihi: 12.12.2020 ABONE OL
Kısıtlamada ikinci hafta
56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da devam ediyor. Dün saat 21.00'de başlayan ve Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek kısıtlama boyunca bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırınlara giderek alışveriş yapabilecek. Lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları; hafta sonları 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis şeklinde hizmet sunacak. Kısıtlamanın olduğu saatlerde toplu taşıma çalışacak, ancak sefer sayısı azaltılacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Kısıtlamada ikinci hafta
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA