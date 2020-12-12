Kısıtlamada ikinci hafta

56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da devam ediyor. Dün saat 21.00'de başlayan ve Pazartesi sabahı 05.00'e kadar devam edecek kısıtlama boyunca bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırınlara giderek alışveriş yapabilecek. Lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları; hafta sonları 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis şeklinde hizmet sunacak. Kısıtlamanın olduğu saatlerde toplu taşıma çalışacak, ancak sefer sayısı azaltılacak.