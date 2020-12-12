Kocaeli’nde çocuklar için devasa trafik eğitim parkı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, İzmit İlçesi Güney Terminali yanında bulunan 17 bin 473 metrekarelik alana Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapılmaya başlandı. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, alanda kazı ve dolgu çalışmalarına başlanan Proje kapsamında, 6 bin 500 metrekare sürüş parkuru 7-12 yaş arası çocukların trafik eğitimi alabileceği şekilde planlandı.

"TRAFİK KÜLTÜRÜNÜ ERKEN YAŞTA EDİNECEKLER"

Yapı Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılacak Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi ile çocuklarda trafik kültürünü erken yaşta oluşturmak amaçlanıyor. Proje ile yaya geçitleri, sinyalize ve dönel kavşaklar, bisiklet ve araç yolları, tren yolu geçitleri, trafik işaret ve levhaları yapılacak. Burada 7-12 yaş arası çocuklara eğitimler verilecek.

"TEORİK VE PRATİK EĞİTİM ALACAKLAR"

300 metrekarelik idari bina içerisinde çocukların teorik eğitim alabileceği derslik alanları bulunacak. İdari personel ofisleri, sürüş parkurunda pratik eğitimde kullanılacak araçlar için depo ve diğer kullanım alanları da Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi'nde yer alıyor.