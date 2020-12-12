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‘Kocişim’ sözü cinayet getirdi

Karısıyla yasak aşk yaşadığı iddiasıyla çocukluk arkadaşını öldüren Mustafa E. “Eşim maktule ‘Kocişim çok tatlısın’ deyince kendimi kaybettim” dedi

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
Giriş Tarihi: 12.12.2020 ABONE OL
‘Kocişim’ sözü cinayet getirdi

İstanbul Bağcılar'da 3 çocuk babası Mustafa E. (27) geçen haziran ayında boşanma aşamasındaki karısı Sevcan E. ve yasak aşk yaşadığını öne sürdüğü Tolga Varlıoğlu (30) ile parkta buluştu. Tartışma sonrası Mustafa E., Tolga Varlıoğlu'nu 4 kurşunla öldürdü. Zanlı mahkemede, "Maktul ile eşim arasında cinsel içerikli mesajlar gördüm. Parka gittik. Eşim maktule sarıldı, 'Kocişim, çok tatlı olmuşsun' dedi. Kendimi kaybettim" diye konuştu. Mahkeme ertelendi.

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‘Kocişim’ sözü cinayet getirdi
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