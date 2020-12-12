Köpek katliamında 4 kişinin ifadesi alındı

Kocaeli İzmit İlçesi Yahya Kaptan Mahallesi sakinleri, Cuma sabahı farklı noktalarda 3 sokak köpeğini uyuşturucu oklar ile öldürülmüş bir halde buldu. Köpeklerin öldürüldüğünü anlayan vatandaşlar durumu önce Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ'a bildirdi. Olay yerine geldiğinde 3 farklı noktada 3 sokak köpeğinin iğne ile öldürüldüğünü gören Ketanağ, gözyaşlarına hâkim olamadı. Köpeklerin başında uzun süre ağlayan Ketenağ, daha sonra durumu Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi ile Tarım İl Müdürlüğü ve Belediye ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

4 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında havalı tüfekler ile bölgede dolaşan kişilerin önce bölgeye geldikleri araç tespit edildi. Aracın İzmit Belediyesine ait olduğu ileri sürülürken, olayla ilgili 4 kişinin tespiti yapıldı. İzmit Belediyesi çalışanları olduğu öğrenilen şahıslar, emniyette İfadeleri alındıktan sonra serbest kaldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının Pazartesi günü olayla ilgili olarak çok yönlü soruşturma başlatacağı öğrenildi.