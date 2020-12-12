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Korkunç kavgayı hem kaydetti hem isyan etti: Bıktım bunlardan iki günde bir

'nın Erenler ilçesinde kargo firması çalışanları ile vatandaşlar arasında park meselesi yumruklu ve küfürlü kavgaya dönüştü. O anları kayda alan vatandaş "İki günde bir bıktım bunlardan" diyerek isyan etti.

İHA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 13:30 Son Güncelleme: 12.12.2020 13:43 ABONE OL
Korkunç kavgayı hem kaydetti hem isyan etti: Bıktım bunlardan iki günde bir kavga

Edinilen son dakika bilgisine göre olay, Erenler ilçesi Atatürk Sanayi Sitesi yakınlarında bulunan kargo firmasının önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir sürücü aracını kargo firmasının yakınına park etmek istedi.

Kargo çalışanları ise kendi araçlarının gelip gittiğini belirterek sürücüye engel olmaya çalıştı. Sürücü ise yolun onlara ait olmadığını belirtmesi üzerine iki taraf arasında tartışma başladı.

Sürücüye diğer vatandaşlarında destek olmasıyla tartışma yerini kavgaya bıraktı. Yumruk ve küfürlerin adeta havada uçuştuğu kavgada kargo firmasının olduğu binada oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

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Kavga, araya girenler tarafından engellenirken cep telefonuyla kayda alan vatandaş ise, "Ben bunları attıracağım buradan, bıktım. Ben şimdi polisi de arayacağım. İki günde bir kavga, bıktım bunlardan, bunların hepsi böyle" diyerek sitem etti.

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Korkunç kavgayı hem kaydetti hem isyan etti: Bıktım bunlardan iki günde bir kavga
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