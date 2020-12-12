Korkunç kavgayı hem kaydetti hem isyan etti: Bıktım bunlardan iki günde bir kavga

Sürücüye diğer vatandaşlarında destek olmasıyla tartışma yerini kavgaya bıraktı. Yumruk ve küfürlerin adeta havada uçuştuğu kavgada kargo firmasının olduğu binada oturan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Sakarya'da park yeri kavgasında küfürler, yumruklar havada uçuştu... O anlar kamerada | Video

Kavga, araya girenler tarafından engellenirken cep telefonuyla kayda alan vatandaş ise, "Ben bunları attıracağım buradan, bıktım. Ben şimdi polisi de arayacağım. İki günde bir kavga, bıktım bunlardan, bunların hepsi böyle" diyerek sitem etti.