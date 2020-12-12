Korona denetiminde 289 kişiye idari ceza

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden günlük olarak yapılan denetimler devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli genelinde Cuma günü uygulamalarda bin 441 iş yeri denetlenirken, 19 bin 147 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

Yapılan denetimlerde; karantina ihlali yapan 6, maske takma kuralına uymayan 146 kişi ve 3 iş yerine, Koronavirüs tedbirlere uymayan 18 iş yerine, yasaklanan yerlerde sigara içen 39 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 70 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 3 iş yerine, yolcu kısıtlamasına uymayan 1 sürücüye olmak üzere toplamda 289 idari para cezası kesildi.

Ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 41 kişi yakalanarak gözaltına alındı.