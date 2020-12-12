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'de TIR metrobüs bariyerlerine çarptı! Yol trafiğe kapandı

Sefaköy'de, bariyerlere çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı. nedeniyle kabinde sıkışarak yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, belediye ekipleri de temizlik çalışması başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 15:04 Son Güncelleme: 12.12.2020 15:26 ABONE OL
Küçükçekmece'de TIR metrobüs bariyerlerine çarptı! Yol trafiğe kapandı

Sefaköy'de, bariyerlere çarparak devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü-Topkapı istikametine E-5 Karayolu üzerinden seyreden 21 AAU 521 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sefaköy'de metrobüs yolunu ayıran bariyerlere, ardından aynı güzergahta sağ tarafta bulunan başka bir bariyere çarparak devrildi.

Kaza nedeniyle tırın kabininde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşlarca bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye götürüldü.

Hasar gören bariyer ve çarpmanın etkisiyle sökülen asfalt parçalarının metrobüs yoluna girmesi dolayısıyla seferler bir süre tek şeritten yapıldı.

E-5 Karayolu Topkapı istikametinde de kaza nedeniyle yoğunluk oluştu. Trafik yan yolda tek şeritten sağlanıyor.

Polis, olay yerinde inceleme yaparken, belediye ekipleri de temizlik çalışması başlattı.

Tırın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Küçükçekmece'de TIR, metrobüs bariyerlerine çarptı | Video

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Küçükçekmece'de TIR metrobüs bariyerlerine çarptı! Yol trafiğe kapandı
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