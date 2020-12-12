Kütahya’da meydana gelen trafik kazasında karı-koca hayatını kaybetti

Kütahya'nın ilçelerindne Emet'te Çavdarhisar karayolunun Yarış Köyü mevkinde meydana gelen trafik kazasında karı koca hayatını kaybetti.

Kazada, Ali Kurnaz (60) yönetimindeki 64 DF 265 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla atarak şarampole düştü. Araç sürücüsü Ali Kurnaz ve araçta bulunan Fatma Kurnaz ağır yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis Ekiplerince Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Ali Kurnaz (60), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kazada hayatını kaybeden Ali Kurnaz

Ağır yaralı Fatma Kurnaz (54) Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından, kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde gece saatlerinde hayatını kaybetti.