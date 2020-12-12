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’da silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

’da silah kaçakçılarına operasyon yapan emniyet ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İHSAN TUNÇOĞLU
Giriş Tarihi: 12.12.2020 14:03 ABONE OL
Kütahya’da silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

Kütahya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yasadışı silah ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında 3 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörler ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada: " 6136 sayılı kanuna aykırı olarak silah ticareti yaptığı öğrenilen A.Ü ve A.D. isimli şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilen silahlara el konularak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı" görüşlerine yer verildi.

Şüpheliler, hastanede sağlık muayenelerinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

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Kütahya’da silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı
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