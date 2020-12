Meraklı gözler için kuruldu rekor izlenme aldı

Bursa'nın merkezi konumunda bulunan ve eski santral garaj olarak bilinen bölgede büyük bir kamulaştırma gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, ardından 40 Bin metrekare alan üzerinde Bursa'nın en büyük meydan projesine başladı. 2 Bin araçlık yer altı otoparkı ile bölgenin en büyük ihtiyacı olan otopark ve meydan ihtiyacını karşılayan projede çalışmalar tüm hızıyla sürerken, alanda farklı bir uygulamaya daha imza atıldı.

HENÜZ İNŞAAT AŞAMASINDA AMA REKOR KIRIYOR

Bursa tarihinin en büyük yatırımlarından biri olarak kabul edilen Osmangazi Meydan Projesi, henüz inşaat aşamasında farklı bir rekora koşuyor. Her gün on binlerce kişinin kullandığı Osmangazi Bursaray İstasyonu çıkışında yer alan projeyi binlerce meraklı gözün izlemesi için şantiye izleme alanı yapıldı. TV görseli ile yapılan şantiye izleme alanı Bursaray en yoğun istasyonu olması nedeniyle neredeyse her gün binlerce kişi inceliyor. İş makinası, inşaat alanını izlemekten keyif alan yayaların yanı sıra Osmangazi Belediyesi Şantiye İzleme noktası sosyal medya da viral şekilde geniş kitlelere ulaştı. Meraklıların paylaşımları geniş takipçi sayılarına sahip birçok sosyal medya hesaplarının radarına girince Osmangazi Belediyesi şantiye izleme noktası, sosyal medya raporlarına göre son 8 ayda 2 Milyon'a yaklaşan izlenme, beğeni ve paylaşıma ulaştı.

"REKLAM HARCAMASI YAPMADAN REKLAM YAPTIK"

Projenin Bursa'da sosyal anlamda çevre ve mimarı anlamda önemli bir dönüşüm ve değişimi başlatacağını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, hiçbir reklam ve tanıtım harcaması olmadan projenin henüz inşaat sürecinde ulaştığı popülaritesinin kendilerini hem sevindirdiğini hem de şaşırttığını söyledi.