Mersin’de hayırsever iş adamından eğitime destek

Mersin'de, hayırsever İş Adamı Abdülkadir Gürüz tarafından Toroslar İlçesi Osmaniye Mahallesi'nde yapılması planlanan 24 derslikli okul için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza töreninde Vali Ali İhsan Su, Vali Yardımcısı Abdülhamit Erguvan, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Hayırsever İş Adamı Abdülkadir Gürüz yer aldı.

Vali Ali İhsan Su, hayırsever Abdülkadir Gürüz ve aile üyelerine eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, burada yetişecek öğrencilerin ülkenin daha da gelişmesine ve kalkınmasına katkı sağlayacağını söyledi. Vali Su, "Böylesine anlamlı bir bağışın hem ilimize hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.