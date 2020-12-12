Netflix’i ihbar etti

Dünyaca ünlü film izleme platformu olan Netflix'te geçtiğimiz aylarda oyuncu Önder Açıkbaş'ın başrol oynadığı Mazlum Kuzey & Kuddusi isimli film yayınlanmaya başladı. İddiaya göre Önder Açıkbaş söz konusu filmin yapımcısı olarak Netflix'te böyle bir anlaşma sağlanmadığı halde kendisinden izinsiz olarak filmin platformda gösterildiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Şikayet dilekçesinde ünlü oyuncu Netflix'e ihtarname çektiklerini Netflix'in kendilerine filmi kiraladıkları bir şirket olduğunu gösteren bir belgele geri dönüş sağladıklarını fakat ünlü oyuncu belgeyi incelediğinde filmin kiralandığı belirlenen medya firmasıyla aralarında bir sözleşme imzalamadığını ileri sürdü. Netflix ya da medya firmasının sahte belgelerle fikir ve sanat eserleri kanununa muhalefet edildiğini ileri sürerek şikayetçi olan oyuncunun ihbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.