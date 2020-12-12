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Öğrencilerin geleceğini çalıyorlardı!

’da internet kablolarını çalarak uzaktan eğitim alan öğrencilerin mağdur olmasına neden olan şahıslar polis tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Giriş Tarihi: 12.12.2020 13:39 ABONE OL
Öğrencilerin geleceğini çalıyorlardı!

Pandemi nedeniyle Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi ile uzaktan eğitim öğretim gören öğrencilerin eğitim ve öğretiminin aksamasına sebep olan kablo hırsızlarına yönelik ihbar üzerine Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan titiz çalışma sonucunda saat 04.30 sıralarında Bağlar Mahallesi Garzan Caddesi üzerinde Türk Telekom Müdürlüğüne ait kablonun kesilerek çalınması olayı ile ilgili S.T., C.Ç. ve G.K. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Suçüstü yakalanan ve aynı gün adli mercilere sevk S. edilen S.T., C.Ç. ve G.K. isimli şahıslardan S.T. ve C.Ç. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi, G.K. isimli şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Ayrıca hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçlarından idari para cezası uygulanırken ele geçirilen kablolar Türk Telekom Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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Öğrencilerin geleceğini çalıyorlardı!
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