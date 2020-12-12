Öğrencilerin geleceğini çalıyorlardı!

Pandemi nedeniyle Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemi ile uzaktan eğitim öğretim gören öğrencilerin eğitim ve öğretiminin aksamasına sebep olan kablo hırsızlarına yönelik ihbar üzerine Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan titiz çalışma sonucunda saat 04.30 sıralarında Bağlar Mahallesi Garzan Caddesi üzerinde Türk Telekom Müdürlüğüne ait kablonun kesilerek çalınması olayı ile ilgili S.T., C.Ç. ve G.K. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Suçüstü yakalanan ve aynı gün adli mercilere sevk S. edilen S.T., C.Ç. ve G.K. isimli şahıslardan S.T. ve C.Ç. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi, G.K. isimli şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Ayrıca hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçlarından idari para cezası uygulanırken ele geçirilen kablolar Türk Telekom Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.