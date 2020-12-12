Polis memuru kalbine yenik düştü

Batman Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü görevli polis memuru Hasan Cirit'in mesai arkadaşları kendisinin göreve gelmediğini fark etti. Polis memuru Cirit'i telefonundan ulaşmayan mesai arkadaşları durumdan şüphelenerek yalnız başına ikamet ettiği evine gitti. Çilingir aracılığı ile kapalı olan kapıyı açan polisler, Cirit'i hareketsiz halde buldu.

Eve çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde polis memuru Cirit'in geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından evde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Cirit'in cenazesi Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru Cirit için Batman Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan cenaze törenine Batman Valisi Hulusi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Jandarma Alay Komutanı Albay İsa Çakmak, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve emniyet mensupları katıldı. Polis memuru Cirit'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Afyon'a gönderildi.