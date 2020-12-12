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Polis, yasak nedeniyle aç kalan hayvanları elleriyle besledi

polisi koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 12.12.2020 14:29 ABONE OL
Polis, yasak nedeniyle aç kalan hayvanları elleriyle besledi

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar tarafından beslenemediği için aç kalan sokak hayvanları Adana polisi tarafından unutulmadı. Ekipler, park ve bahçelerde bulunan kedi ve köpeklere su ve mama güvercinlereyse yem vererek onları besledi.

EMNİYET MÜDÜRÜ TALİMAT VERDİ

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların beslemek için ulaşamadığı sokak hayvanlarının aç kalmaması için talimat verdi. Hayvanları beslemek için harekete geçen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan park ve bahçeleri tek tek gezmeye başladı. TDP polisi bulduğu kedi ve köpeklere mama ve su güvercinlere ise yem vererek onları elleriyle besledi.

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Polis, yasak nedeniyle aç kalan hayvanları elleriyle besledi
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