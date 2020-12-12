Polisler takdir topladı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında motosikletli kurye ıslak yolda direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Sürücünün ilk yardımına uygulama yapan Trafiğin motorize unsurları şahinler koştu.

Kaza Haliliye ilçesine bağlı Atatürk bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokağa çıkma kısıtlamasında bir lokantada kuryelik yapan sürücünün ismi öğrenilemeyen 02 DO 983 plakalı kurye motosikleti, yolun ıslak ve kaygan olması sebebiyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek devirdi. Kuryenin kaza yaptığını gören Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı 'Şahin' ekipleri, yardıma koştu. Daha sonra motosiklet arasında kalan sürücü Trafiğin motorize unsurları şahinler tarafından yerden kaldırıldı.

Şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kurye Trafiğin motorize unsurları şahinlerine ilgilerinden dolayı teşekkür ederek tekrardan yoluna devam etti. Sürücüye yardım eden Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı 'Şahin' ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında muaf olan diğer sürücüler ve vatandaş tarafından takdirini topladı.