Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 tercih sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanır?

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan duyuruda 12 bin kişilik bir personel alımı yapılacağı duyurulmuş ve bunun sonucunda ise ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile tercihler başlamıştı. 7 Aralık tarihinde sona eren başvuruların ardından atama sonuçları sorgulanıyor. Peki Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 tercih sonuçları açıklandı mı?
Bakan Fahrettin Koca'nın son dakika olarak açıkladığı Sağlık Bakanlığı personel alımı için ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS 2020/4 tercihleri sona erdi. Sağlık sektöründe memur olmak isteyen adaylar arasından 12 bin personel alımı yapılacak. Sonuçların açıklanma tarihi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı atama sonuçları henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
Adaylar tercihlerini, 01 – 07 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdi. Tercih işlemleri, 07 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 12 bin sağlık personeli alımlarına hangi kadrolardan yapacağını açıklamıştı. Bakan Koca paylaşımında; "Bakanlığımız; 7.000'i hemşire, 1.700'ü ebe ve 2.864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır." dedi.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.