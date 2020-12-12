Sanal Tombala oynarken yakalandılar! 11 kişiye 48 bin lira ceza kesildi

İstanbul Ümraniye'de "Sanal Tombala" oynayan 11 kişiye salgın tedbirlerine uymadıkları için 48 bin 455 lira idari para cezası kesildi. Adres mühürlendi. Baskın anları polis kameralarına böyle yansıdı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde bir adreste "Sanal Tombala" ve yasa dışı kumar oynandığını tespit etti. Akşam saat 19.00 sıralarında söz konusu adrese baskın yapıldı. Sanal tombala oynadıkları saptanan 11 kişi suçüstü yakalandı. 11 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 48 bin 455 lira idari para cezası kesildi. Ruhsatsız olduğu ortaya çıkan iş yeri de Ümraniye İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. İş yerinin sorumlusu A.D. ise "Kumar Oynanması için Yer ve İmkân Sağlamak" gerekçesiyle gözaltına alındı ve hakkında yasal işlem yapıldı. Adreste yapılan aramalarda bulunan 10 dizüstü bilgisayar, bir kumar makinesi ve söz konusu kumar makinesinin içerisinde bulunan 55 lira para muhafaza altına alındı. Baskın anları polis kameralarına böyle yansıdı.