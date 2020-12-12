Şanlıurfa'da Ayakkabı atölyesinde yangın

Şanlıurfa'da dün gece Ayakkabı atölyesinde yangın çıktı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan ayakkabı atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın dün gece geç saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Kuşçu pazarı civarında bulunan ayakkabı atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir ayakkabı atölyesinde Henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken atölyede büyük maddi hasar oluştu.