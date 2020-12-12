Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da Ayakkabı atölyesinde yangın

'da Ayakkabı atölyesinde

'da dün gece Ayakkabı atölyesinde çıktı Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan ayakkabı atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 12.12.2020 10:38 ABONE OL
Şanlıurfa'da Ayakkabı atölyesinde yangın

Şanlıurfa'da dün gece Ayakkabı atölyesinde yangın çıktı Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan ayakkabı atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın dün gece geç saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı Kuşçu pazarı civarında bulunan ayakkabı atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir ayakkabı atölyesinde Henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken atölyede büyük maddi hasar oluştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da Ayakkabı atölyesinde yangın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA