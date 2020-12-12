Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken olaya karışan 1 kişi gözaltına alındı.

Kavga akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Halk eğitim merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı genç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kavgaya karışan bir kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.