Şanlıurfa’da evde çıkan yangında 3 yaşındaki çocuk öldü

Yangın, Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi meydana geldi. Edilen bilgilere göre Batıkent mahallesinde bir apartmanın 7. katında Anne Havva K. ile 3 yaşındaki M.K. adlı çocuğun evde olduğu anda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Dumandan etkilen Anne Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, 2 yaşındaki M.K. çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Polis olay yerinde incelemede bulundu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yapılan incelemenin ardından çocuğun cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.