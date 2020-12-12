Seyahat yasağı son dakika haberi: Şehirler arası seyahat yasağı var mı, gelecek mi? Özel araçla il dışına çıkmak yasak mı?

Son dakika gelişmeler… Cuma gününün gelmesiyle beraber hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlamasından önce şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylar da araştırılmaya başladı. Bilindiği üzere Cuma akşamı başlayacak kısıtlama 56 saat boyunca devam edecek. Öte yandan İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan son genelgede kısıtlama saatlerinin dışında il dışına çıkma yasağının olmadığı ifade edilmişti. Peki, Şehirler arası seyahat yasağı var mı, gelecek mi? Özel araçla il dışına çıkmak yasak mı? İşte tüm detaylar…

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GELECEK Mİ? HAFTA SONU İL DIŞINA ÇIKMAK YASAK MI?

Yayımlanan son genelgede hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatleri haricinde il dışına çıkılmasının yasak olduğunu ifade eden bir madde yer almazken vatandaşlar bu kapsamda şehirler arası seyahat yasağı hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor…