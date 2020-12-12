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Sokağa çıkma kısıtlamasında yaşlılara destek ’dan

Yurdun dört bir yanında olduğu gibi ’da da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ihtiyaçlarına ulaşamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için seferber oldu.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 12.12.2020 20:46 ABONE OL
Sokağa çıkma kısıtlamasında yaşlılara destek Kızılay’dan

Türkiye genelinde hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında 10.00-17.00 saatleri arasında market ve bakkallar açık olsa da 65 yaş üstü vatandaşlar kararlar doğrultusunda çıkamıyor.

ELLERİYLE YARDIM GETİRİYORLAR

Bu gibi durumlarda Kızılay, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bir çocuğu, bir torunu gibi market ve bakkal ihtiyaçlarını karşılıyor. İmkanı olmayan vatandaşlara ise hayırseverler eliyle yardım ediyor.

GIDA VE EKMEĞE ULAŞIM SAĞLANIYOR


Muğla'da da sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, Kızılay Milas Şubesi 65 yaş üstü vatandaşların gıda ve ekmeğe ulaşımını sağlıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Milas Kızılay Şubesi, "Milas Kızılay şubemize bağış yapan hayırseverlerimizden ve görev yapan gönüllülerimizden Allah razı olsun." denildi.

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Sokağa çıkma kısıtlamasında yaşlılara destek Kızılay’dan
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