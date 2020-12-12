Sokaklar sessiz kaldı

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge çerçevesinde Kovid-19'la mücadelede sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Trabzon'da sokaklar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri ve görevliler dışında cadde ve sokaklarda kimsenin olmadığı ve vatandaşların kısıtlama uygulamasına uyduğu görüldü. Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere cadde ve sokaklarda sessizlik yaşandı. Karadeniz Sahil Yolu'nda ise araç trafiği azaldı, polis ekiplerinin de denetimlerini sürdürdü.

Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Artvin ve Bayburt'ta da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Belediye personeli, sahil bandı, cadde ve sokaklarda düzenleme ve temizlik işlerini yürüttü.