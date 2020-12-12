Söke’de trafiğe yağmur engeli

Söke'de gün boyu etkisini sürdüren yağışlar Yenidoğan Mahallesi'nde dereyi taşırdı. Derenin taşması sonucu Söke-Milas karayolu tek taraflı ulaşıma kapandı. Trafik karayolunun tek şeridinden kontrollü olarak verilirken, sürücüler Güllübahçe Mahallesi'ndeki alternatif yolu kullanarak yollarına devam etmek zorunda kaldı.

İŞ MAKİNELERİYLE MÜDAHALE EDİLDİ

Seyir halindeki bir TIR, sel sularının getirdiği çamurlara saplandı. Bu arada Savuca Deresi'nin de taştığı öğrenildi. Karayolu ekipleri ile Söke Belediyesi ekipleri trafiğe kapanan yola iş makineleriyle müdahale etti.

ZEYBEK YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Kepçeler yolda biriken çamurları kamyonlara yükleyerek temizledi. Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri trafiğin kontrolü için bölgede önlem aldı.

Söke Kaymakamı Soner Zeybek de bölgeye gelerek incelemede bulundu, bölgedeki yetkililerden bilgi aldı.