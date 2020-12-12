Son dakika: DNA örnekleri bütün foyalarını ortaya çıkardı! Film senaryolarını aratmayan yöntem...

Konya'nın Akşehir ilçesinde olayda kullanılan otomobille yakaladı. Denizli'ye getirilen şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Sedef Y.'nin 8 suç kaydı tespit edilirken Duygu S.'nin 25 suç kaydı olduğu, 4 kez açık ceza evinden firar ettiği, Sibel Ö.'nün 31 suç kaydının bulunduğu, 10 kez ceza evinden firar ettiği, Ali Ç.'nin 2, Elem Z.'nin 10 ve Engin Z.'nin ise 29 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.