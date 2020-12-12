Son dakika haberi: 56 saat sürecek sokağa çıkma yasağının tüm ayrıntıları açıklandı! 12-13 Aralık 2020 sokağa çıkma yasağı saatleri!

Koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında hafta sonu 56 saat sürecek sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılıyor. Dün akşam 21.00'da başlayan yasaklar ile birlikte genelge detayları ve yasağa ilişkin ayrıntılar gündemin en önemli konusu oluyor. Yapılan açıklamalar doğrultusunda Cumartesi ve Pazar günü tam zamanlı olarak kısıtlama kararı aldığı açıklanmış, konu ile ilgili detaylar ise İçişleri Bakanlığı genelgesinde yayımlanmıştı. Peki; 12-13 Aralık sokağa çıkma yasağı saatleri neler? İşte sokağa çıkma yasağı son dakika haberinin detayları…

12-13 ARALIK HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

56 saat sürecek sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılar araştırılmaya başlandı. Dün akşam 21.00'da başlayan kısıtlama Pazartesi günü saat 05.00 itibarıyla sona erecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan sokağa çıkma yasağı genelge detayları ise haberimizde…