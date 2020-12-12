SON DAKİKA HABERİ | Korkutan harita ortaya çıktı! 2100 yılına kadar...

"BU RAKAMLAR KRİZ ANLAMINA GELİYOR"

Antalya'yı bekleyen bir diğer tehlike olan sıcaklık ve yağışa da değinen Çeltik, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün Antalya havzasındaki yaptığı modelleme çalışmasında elde edilen verileri paylaştı.

Bayram Ali Çeltik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sıcaklığın önümüzdeki 2100'e kadar iyimser tabloda 3.3 derece, kötümser tabloda ise 5.6 derece artacağını görüyoruz. Bu da iklim krizi olacağı anlamına geliyor. Yapılan çalışmalarda 2090'lı yıllara kadar iklim değişikliğine bağlı kalarak, yağışların günümüzdekine kıyasla yüzde 27 azabileceğini net olarak söyleyebiliriz. Bugün önümüzdeki 100 yıl içerisinde sıcaklığın artığını, yağış rejiminin azaldığını, hızlı ve bilinçsizce su kaynaklarını tükettiğimizi söyleyebiliriz. Bu rakamlar kriz anlamına geliyor. Küresel anlamda yapılan çalışmalarda bırakın 3 dereceyi, 5 dereceyi 1-2 derecenin bile bölgede insanlar ve canlılar üzerinde krize dönüştüğünü, büyük zaralar ve tehditler olduğunu, canlıların, doğanın ve ekosistemin etkileneceğini