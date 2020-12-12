Son dakika: Her şey bir doğum günü partisinde başladı! 15 yaşındaki genç kıza seri istismara 27 gözaltı

KORKUDAN 2 YIL BOYUNCA SUSMUŞ

Genç kız, yaşadığı olay sonucu iddiaya göre korktuğu için kimseye bir şey söyleyemedi. Zincirleme istismar bir süre devam etti. 2018 yılında yaşanan olaydan 2 yıl sonra genç kız, pandemi sürecinde ablasının evine kalmaya gitti. Ailesiyle yaşayan genç kız, bir süre sonra ailesinin kendisini geri çağırması sonucu ablasının evinden ayrılmak istemeyince ablası bunun nedenini sordu. Ablasının sorusu üzerine 2 yıl önce yaşadığı ürkütücü olayı ablasına anlatan genç kız, bu sebeple yaşadığı mahalleye dönmek istemediğini söyledi. Kardeşinden duydukları karşısında abla, polise başvurdu.

27 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ablasına yaptığı itiraf sonucunda genç kızın ifadesi alındı. Genç kız ifadesinde iddiaya göre doğum günü partisinde yaşadığı cinsel istismar sonucu olayın yaşadığı mahallede duyulduğunu ve sonrasında birçok kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu da aktardı. Genç kızın verdiği ifade sonrası olayda adı geçen 27 kişi gözaltına alınarak İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden bir bölümünün yaşı büyük kişiler olduğu belirlendi.

TUTUKLANANLAR VAR

Soruşturmayı yürüten savcılıkça sorguları yapılan şüpheliler, İstabul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden bir bölümü tutuklandı.