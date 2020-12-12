Son dakika haberi | İbrahim Çolak neden intihar etti? İsmi taciz iddialarına karışan yazar İbrahim Çolak kimdir, kaç yaşındaydı?

Türkiye günlerdir, İbrahim Çolak ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Bir süredir ismi taciz iddiaları ile anılan İbrahim Çolak intihar etti. Çolak'ın Ankara Pursaklar'daki evinde kendini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiği öğrenildi. İbrahim Çolak, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda intihar edeceği mesajı vermişti. Peki, İbrahim Çolak kimdir? İbrahim Çolak neden intihar etti?
İbrahim Çolak, 1969 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. İbrahim Çolak Ankara Pursaklar'daki evinde kendini doğalgaz borusuna asarak intihar etti.
Peki, İbrahim Çolak kimdir? İbrahim Çolak neden intihar etti?
Çolak paylaşımında, "Kendimi böyle bir sona hazırlamamıştım. İyi bir insan olmaktı dileğim, başaramadım. Saatlerce, günlerce yazabilirim ancak bu hiçbir şeyi geri getirmez. Ben, şu saatten sonra eşimin, evlatlarımın, dostlarımın yüzüne bakamam. Kimse tamamıyla suçlu değildir lakin başkalarına söylediğim, 'kendimize yakışanı yapalım' düsturunu kendim için tutamamış olmama gerçek bir pişmanlığım var. Beni seven, beni gözeten tüm dostlarıma, hassaten kahrımı çeken eşime ve evlatlarıma hayırla kalın diyorum" ifadelerini kullanmıştı.
İBRAHİM ÇOLAK KİMDİR?
İbrahim Çolak, 1969 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. 1999 depreminde iki yıl kadar İstanbul'da yaşadı. 2003 yılından bu yana Ankara'da olan İbrahim Çolak, 9 kardeşli bir aileye mensuptur. Uzun bir süre amatör futbol oynamış ve atletizim yapmış olan yazar evli ve üç çocuk babasıdır.