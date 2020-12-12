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Son dakika: İşkence görüntüleri ele geçirildi! Suç örgütü nefes kesen operasyonla çökertildi

Sonda dakika haberine göre: 'da esnafı tehdit ederek haraç isteyen, vermeyenleri darbedip, iş yerlerini kurşunlayan suç örgütüne yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu suç örgütü üyelerinin, bölgedeki esnafı tehdit ederek haraç istediği, vermeyenleri darbedip, iş yerlerini kurşunladığı saptandı.

DHA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 10:42 Son Güncelleme: 12.12.2020 10:46 ABONE OL
Son dakika: İşkence görüntüleri ele geçirildi! Suç örgütü nefes kesen operasyonla çökertildi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği'nce, kent genelinde çıkar amaçlı suç örgütleri ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Yenimahalle ilçesi Demetevler bölgesinde esnaftan tehditle haraç toplayan suç örgütü tespit edildi.

Son dakika: İşkence görüntüleri ele geçirildi! Suç örgütü nefes kesen operasyonla çökertildi

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu suç örgütü üyelerinin, bölgedeki esnafı tehdit ederek haraç istediği, vermeyenleri darbedip, iş yerlerini kurşunladığı saptandı.

Son dakika: İşkence görüntüleri ele geçirildi! Suç örgütü nefes kesen operasyonla çökertildi

Suç örgütü üyelerinin ayrıca kumarhane işlettiği, kumar oynatıp, uyuşturucu madde ticareti yaparak, gelir sağladığı belirlendi. Şüphelilerin haraç vermeyen esnaftan bazıları ile kendi bölgelerinde uyuşturucu satan bir kişiye işkence yaparken çekilen görüntüler ele geçirildi.

Son dakika: İşkence görüntüleri ele geçirildi! Suç örgütü nefes kesen operasyonla çökertildi

Görüntülerde örgüt üyelerinin, kendi bölgelerinde uyuşturucu sattığını ileri sürdükleri bir kişiyi taşla öldüresiye dövdükten sonra aracın bagajına koydukları görüldü.

Son dakika: İşkence görüntüleri ele geçirildi! Suç örgütü nefes kesen operasyonla çökertildi

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
15 kişinin şikayetçi olduğu, liderliğini D.A., yöneticiliğini D. K. ve M.G. adlı kişilerin yaptığı suç örgütüne yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Son dakika: İşkence görüntüleri ele geçirildi! Suç örgütü nefes kesen operasyonla çökertildi

20 şüpheliye yönelik 20 adrese yapılan baskında 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birisi, polis baskını sırasında yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki evin balkonundan atlayarak kaçtı.

Son dakika: İşkence görüntüleri ele geçirildi! Suç örgütü nefes kesen operasyonla çökertildi

Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait çok sayıda mermi, 2 pompalı tüfek, 10 kilogram esrar, farklı miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliği bulunan reçetesiz ilaç, çok sayıda kesici ve delici alet, 2 telsiz ele geçirildi.

Son dakika: İşkence görüntüleri ele geçirildi! Suç örgütü nefes kesen operasyonla çökertildi

Polis, diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Son dakika: İşkence görüntüleri ele geçirildi! Suç örgütü nefes kesen operasyonla çökertildi
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