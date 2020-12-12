Son dakika haberi: Meteoroloji’den kuvvetli fırtına, kar ve yağış uyarısı!

FIRTINAYA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI

Rüzgarın Ege ve Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güney Kesimleri ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU…

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Edirne çevreleri ile Balıkesir ve Kırklareli'nin batısında kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Manisa ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer şiddetli olması (51-100 kg/m2) bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.