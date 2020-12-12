Son dakika haberi: Meteoroloji’den kuvvetli fırtına, kar ve yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Kastamonu ve Sinop dışında),Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE'DE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR
Genellikle yağmur ve sağanak, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın batısında (Çanakkale, Edirne çevreleri ile Balıkesir ve Kırklareli'nin batısı),Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu) ile Manisa, Denizli çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare),İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yapılan son değerlendirmeler göre; batı bölgelerimizde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Marmara'nın batısında (Çanakkale, Edirne çevreleri ile Balıkesir ve Kırklareli'nin batısı), Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu) ile Manisa, Denizli çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare/12saat), İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare/12 saat) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
FIRTINAYA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALI
Rüzgarın Ege ve Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güney Kesimleri ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU…
Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Edirne çevreleri ile Balıkesir ve Kırklareli'nin batısında kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Manisa ve Denizli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2), İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer şiddetli olması (51-100 kg/m2) bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunda kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare) olması bekleniyor. Rüzgarın Batı ve Orta Akdeniz'de yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına olarak (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop ve Kastamonu dışında) yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmurlu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Trabzon ve Giresun çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına olarak (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya çevrelerinin yağmurlu, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı bulutlu