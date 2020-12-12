Son dakika: Pozitif evlere bu not asıldı! Valilikten flaş karar...

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada "Salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Covid-19 testi pozitif çıkan vakaların bulunduğu ev, apartman ve site ve benzeri yerlere zaruri hizmetler dışında ziyaretlerin kısıtlanması kararlaştırıldı.

Balıkersir'de Pozitif vakaların bulunduğu hanelere uyarı yazısı asıldı | Video

Yapıştırılan bilgi notunun izolasyon süresince sökülmesinin yasak olduğunun bilinmesi, bilgi notunun yırtılması veya kaldırılması durumunda sorumlular hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde işlem yapılması kararlaştırılmıştır.