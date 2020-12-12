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Son dakika: 'da feci olay! Küçük Miray hayatını korkunç bir şekilde kaybetti!

Son dakika haberleri: 'da meydana gelen feci olayda 3 yaşındaki Miray hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre; Şanlıurfa'da bir apartmanın altıncı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 3 yaşındaki Miray alevlerin arasında kaldı. Alevlerin sardığı evde kalan 3 yaşındaki Miray Karakeçili, hayatını kaybederken, onu kurtarmaya çalışan anne Havva Karakeçili ise yaralandı. Anne Karakeçili, hastaneye kaldırıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 16:32 Son Güncelleme: 12.12.2020 16:41 ABONE OL
Son dakika: Şanlıurfa'da feci olay! Küçük Miray hayatını korkunç bir şekilde kaybetti!

Şanlıurfa´da çıkan ev yangınında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, onu kurtarmaya çalışan anne ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre, yangın, merkez Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesi Çırdaklıkaya Bulvarında bulunan apartmanın 6. katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.

Alevlerin sardığı evde kalan 3 yaşındaki Miray Karakeçili, hayatını kaybederken, onu kurtarmaya çalışan anne Havva Karakeçili ise yaralandı. Anne Karakeçili, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yapılan incelemenin ardından çocuğun cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika: Şanlıurfa'da feci olay! Küçük Miray hayatını korkunç bir şekilde kaybetti!
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