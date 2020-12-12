Son dakika: Şanlıurfa'da feci olay! Küçük Miray hayatını korkunç bir şekilde kaybetti!

Şanlıurfa´da çıkan ev yangınında 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, onu kurtarmaya çalışan anne ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre, yangın, merkez Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesi Çırdaklıkaya Bulvarında bulunan apartmanın 6. katındaki dairede çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın büyük paniğe neden oldu.