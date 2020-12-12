Sokağa çıkma yasağı saatleri son dakika haberi: 12-13 Aralık 2020 Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman bitecek?

İçişleri Bakanlığı tarafından son dakika haberi ile yayımlanan genelgede hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri ve tüm detayları duyurulurken bugün sabah saatleri ile beraber milyonlar "Bugün sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada hafta içi belirli saatlerde Cumartesi ve Pazar günü ise tam zamanlı olarak kısıtlama kararı alındığı ifade edilmişti. Peki, Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son dakika haberinin detayları…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ | BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonunun gelmesiyle birlikte bu akşam belirlenen saatte başlayacak olan kısıtlamanın 56 saat boyunca süreceği bildirilmişti. Pazartesi 05.00 itibarıyla sona erecek kısıtlama öncesinde milyonlarca kişi İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge detaylarını araştırmaya başladı…