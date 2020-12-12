Sosyal medya fenomeni Köksal Baba hayaline kavuştu

"ONUN AŞKI DA, AYŞE'Sİ DE, FATMA'SI DA, DÜNYASI DA O KIRMIZI KAMYONET"

En büyük hayalinin Köksal Baba'nın kırmızı kamyoneti olduğunu dile getiren Süleyman Köse, "Annesi rahmetli olduktan sonra babasının kırmızı bir kamyoneti vardı. Babası şoför koltuğunda kendisini yanında yayla, köy her tarafı gezerdiler. Köksal babada bir hatırası var. Babası rahmetli olduktan sonra bu araba kimse kullanmadığı için kardeşleri satmış durumunda kaldı. Bunu her zaman söylüyordu. Allah nasip ederse bir şekilde bu arabayı alacağız. Arkasına karpuzu yükleyeceğiz. Ben arabayı süreceğim Köksal baba 'karpuz var karpuz' diye bağıracak. Karpuz satacağız. Onun aşkı da, Ayşe'si de, Fatma'sı da, dünyası da o kırmızı kamyonet. Hastalığıyla ilgili doktorlar gittik. Kimse hastalığı ile ilgili telaffuz edipte kimse açık ve net şudur diyemedi. Bu gibi insanların 35-40 yaş arası yaşadığını söyledi. Ben bir anda duygulandım. Benim en büyük hayalim ve Allah inşallah onu bana nasip eder ölmeden kırmızı kamyoneti Köksal babanın evinin önüne çekeceğim. Ondaki o mutluluğu yaşayacağım. Yaşamadan Allah bana ölmeyi nasip etmesin. Köksal benim hem kardeşim, hem babam, hem ağabeyim kısacası herşeyim. Ölene kadar Köksal baba için elimden ne geliyorsa fazlasını yapmaya çalışacağım" diye konuştu.