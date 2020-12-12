Sosyal Yardımlaşma Derneği’nde okey partisi!

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Musallabağları Mahallesi Ekber Sokak üzerinde bulunan kahvehanenin sokağa çıkma kısıtlamasında oyun oynandığı yönünde ihbar aldı.
İhbar üzerine adrese giden polis, Yeşilçimen Sosyal Yardımlaşma Derneği adı altında faaliyet yürüten iş yeri içerisinde okey oynayan 16 kişinin olduğunu tespit etti.
16 kişiye sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan idari işlem yapıldı.
Derneğin dışının da polis baskınına karşın naylonla kapatıldığı görüldü.