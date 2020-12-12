Tarihi kent sessizliğe büründü

Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden olan Mardin'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Her yıl yaklaşık bir milyon yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği kentte, tarihi sokaklar sokak hayvanlarına ev sahipliği yaptı.

Güvenlik güçleri kentin farklı noktalarında denetimlerini sürdürürken, kısıtlamadan muaf tutulanlar haricinde cadde ve sokaklarda kimse olmadığı görüldü.

Kısıtlama boyunca sokaklar boş kalacağı için sokak hayvanları da yem bulmada zorluk çekecek. Bunun için belediye zabıta ekipleri temin ettikleri mamaları hayvanlara dağıttı.