Tayba Ortaokulu eğitim öğretimin hizmetine sunuldu

Kuveytli hayırseverlerin bağışlarıyla Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli muhacirlere yönelik okul yapımı, ayni ve nakdi yardımlar gerçekleştiren ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği ile Kuveyt Şeyh Abdullah El Nuri El Hayriye Cemiyeti temsilcileri, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.

Geçen yıl Ağustos ayında temeli atılan Eyyübiye ilçesindeki Tayba Ortaokulunun açılış töreni için Şanlıurfa'ya gelen heyeti makamında kabul eden Vali Erin, Şeyh Abdulah El Nuri El Hayriye Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Cemal El Nuri, Cemiyet Genel Müdürü Velid Es Seyf, ATAA İnsani Yardımlaşma Derneği Başkanı Mervan Abdullah, Eğitim Bölümü Başkanı Abdurrahman Eş Şerdug ile Şanlıurfa Sorumlusu Usame Şeydun ile sohbet ederek, yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Valilikteki kabulün ardından, Vali Erin ve beraberindekiler Eyyübiye ilçesinde yapımı tamamlanan Tayba Okulunun açılış törenine geçtiler.

Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yapan Vali Erin, katılımcıları selamladıktan sonra geçen yıl temelini birlikte attıkları bir okulun açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aynı cemiyetin bağışı ve ATAA İnsani Yardımlaşma Derneğinin katkılarıyla aynı yerde bir meslek lisesi temelinin de geçtiğimiz günlerde atıldığını hatırlatan Vali Erin, bu çalışmaların da en kısa zamanda tamamlanarak hem Şanlıurfalı hem de Suriyeli çocukların istifadesine sunulacağını ifade etti.

Tayba Ortaokulunun 24 derslikten oluştuğunu ve 800'den fazla çocuğun bu okulda eğitim öğretim göreceğini kaydeden Vali Erin, 5 milyon TL civarında bir bütçe ile tamamlanan okulun yapımında katkı ve desteklerinden dolayı Kuveyt Şeyh Abdullah El Nuri El Hayriye Cemiyetine ve tem emeği geçenlere teşekkür etti.

Şeyh Abdullah El Nuri El Hayriye Cemiyeti Başkanı Cemal El Nuri de Şanlıurfa'da ve Suriye'de hizmet edebilmeleri fırsatını sağladığı için Türkiye adına Vali Abdullah Erin'e teşekkür etti. Allah'ın bir emri olarak Müslüman kardeşlerine yardımcı olmaya devam edeceklerini belirten Cemal El Nuri, açılışı yapılan okulun hayırlı olmasını diledi.

Tören, yapılan konuşmalar ve açılış töreninin ardından Vali Erin ile beraberindekilerin okulu gezmesi ile sona erdi.

Şanlıurfa'da devlet yatırımı dışında hayır sahiplerinin inşa ettiği en büyük okul olan Tayba Ortaokulu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen arsa üzerine inşa edilmişti. Tefrişat ihtiyacı Şanlıurfa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanan okulun bulunduğu alanda aynı hayırseverler tarafından ayrıca bir meslek lisesi ve bir atölye inşaatı da devam ediyor.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı bölgelerinde Suriyeli muhacirlere yönelik birçok alanda destek faaliyetlerinde bulunan Şeyh Abdullah El Nuri El Hayriye Cemiyeti, Türkiye genelinde 4 bin, Şanlıurfa'da ise yaklaşık 600 yetim çocuğa eğitim ve diğer alanlarda destekte bulunmuştu.