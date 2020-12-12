Toplu taşıma esnafına 10 milyonluk pandemi desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör, pandemi sürecinde yolcu kısıtlılığı yaşayan toplu taşıma esnafına araç başına aylık 2 bin liradan 10 milyon liralık destek sağlandığını açıkladı. Güngör, "Aylık ödeme desteğimiz 2021 yılında da devam edecek. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak imkânlarımızı her zaman esnafımız ve hemşerilerimiz için kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, pandemi sürecinin ilk gününden bu yana toplu taşıma esnafına 10 milyon liralık destek sağlandığını açıkladı. Esnafın ve vatandaşların yanında olduklarını belirten Başkan Hayrettin Güngör, "Kıymetli hemşehrilerim, biliyorsunuz pandemi tedbirleri kapsamında toplu taşımada bir dizi önlemler alındı. Büyükşehir Belediyesi olarak pandeminin getirdiği yolcu kısıtlılığı nedeniyle toplu taşıma esnafımıza 2020 yılı içerisinde araç başına aylık 2 bin lira destek verdik" diye konuştu.

DESTEK DEVAM EDİYOR

Yolcu kısıtlaması süren esnafa 2021 yılı için de destek müjdesi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, "Toplam 10 Milyon TL'lik ek maliyeti yolcu biletlerine yansıtmadık ve bütçemizden karşıladık. Aylık ödeme desteğimiz 2021 yılında da devam edecek. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak imkanlarımızı her zaman esnafımız ve hemşehrilerimiz için kullanmaya devam edeceğiz. Bu günleri de beraber aşacağız" ifadelerini kullandı.