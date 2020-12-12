Torbacılar narkotik köpeği Varlı’dan kaçamadı!

İzmir İl Jandarma Komutanlığı terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve uyuşturucu madde ticareti ile kullanımının önlenmesi amacıyla operasyonlarına aralıksız devam ediyor. İzmir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Menemen İlçesi İnönü Mahallesi'ndeki bir dairede uyuşturucu bulunduğunu öğrenince operasyon için düğmeye bastı.

Uyuşturucu Madde Arama Köpek Timi'nde yer alan narkotik köpeği Varlı'nın da destek verdiği operasyonda belirtilen adrese şok baskın düzenlendi.

Baskında 24 gram esrar, 16 gram bonzai, 24 adet hap, 16 cep telefonu, 35 adet makaron, bir adet tablet bilgisayar, bir pos cihazı ve uyuşturucu madde içmeye yarayan ve bong diye tabir edilen aparat ele geçirildi. Olayla ilgili M.H., C.B., S.G. ve N.Z.E. kıskıvrak yakalanarak gözaltın alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri başta terörle mücadele olmak üzere kamu düzeni ve huzurun devamı için genel emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.