Trabzon'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yapıldığı bilgisi üzerine çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Tespit edilen 3 ayrı ikamette arama yapıldı. Aramalarda 1 kilo 486 gram esrar maddesi, 36 sentetik uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 4,89 gram eroin, 4,37 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu madde kullanmak üzere sarılmış alüminyum aparat, 1 uyuşturucu madde içiminde kullanılan pet şişe, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve bunlara ait 83 fişek, 1 piyade tüfeği fişeği ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.