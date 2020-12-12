Trakya'da sağanak başladı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan yağış, zaman zaman etkisini arttırıyor.

Edirne'de yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan bazı kişiler şemsiyeleriyle bazıları ise kaldırımlarda saçak altında yağmurdan korunmaya çalıştı.

- KIRKLARELİ

Kırklareli kent merkezinde sağanak nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri birikinti olan yerlerde taşkın yaşanmaması için rögar kapaklarını açarak temizlik çalışması yaptı.

- TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan yağış zaman zaman etkisini artırıyor. Yağış nedeniyle Hükümet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'nda su birikintileri oluştu.

Belediye ekipleri olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.