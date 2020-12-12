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, sokağa çıkma kısıtlamasına yüzde yüz uyuyor

Tüm ’de olduğu gibi ’de de süren sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar yüzde yüz uyarken, sokaklar adeta bomboş kaldı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Giriş Tarihi: 12.12.2020 10:33 ABONE OL
Tunceli, sokağa çıkma kısıtlamasına yüzde yüz uyuyor

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Kısıtlamaya her il de olduğu gibi Tunceli'de de uyuluyor. Kentte günün başlamasıyla birlikte sokağa hemen hemen hiç kimsenin çıkmaması dikkat çekti.

Güvenlik güçleri ve zabıtaların kent genelinde kontroller yaptığı kısıtlamaya vatandaşların tamamının uyduğu gözlendi.

Sokak hayvanları ve kuşların caddelerde gezindiği kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de kısıtlamaya uyulduğu belirtildi.

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Tunceli, sokağa çıkma kısıtlamasına yüzde yüz uyuyor
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