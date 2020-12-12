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'daki Kerem Durur olayından son dakika haberi: 'in tandırda bebeği yakmasından sonra bir korkunç iddia daha…

ATV ekranlarının reyting rekortmeni yapımı ile Tatlı Sert programında flaş bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde ’in bebeğini tandırda yakarak öldürdüğü iddia edilmişti. Öyle ki bu korkunç olayın ardından Müge Anlı, ‘'Bugüne kadar bu programda duyduğum en vahşi şey, inanamıyorum’ ifadelerini kullandı. Bugün gerçekleştirilen programda ise korkunç bir gelişme daha yaşandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 12.12.2020 09:02 Son Güncelleme: 12.12.2020 09:02 ABONE OL
Müge Anlı'daki Kerem Durur olayından son dakika haberi: Resime Dönmez'in tandırda bebeği yakmasından sonra bir korkunç iddia daha…

Türkiye Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan korkunç olayı konuşuyor: Müge Anlı'da geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Resime Dönmez'in bebeğini tandırda yakarak öldürdüğü iddia edilmişti. Yaşanan bu korkunç olayın ardından flaş bir gelişme daha bugünkü programda yaşandı. Kerem Durur'un kızı Neşe Durur, Resime Dönmez'in tandırda ölen bebek dışında bir bebeğini de doğumdan sonra kordonunu keserek boğduğunu iddia etti. İşte korkunç son dakika haberinin ayrıntıları…

MÜGE ANLI'DA KORKUNÇ OLAY! 'TANDIRDA BEBEĞİN YAKILMASININ ARDINDAN...'

10 gün önce yayınlanan programda da Resime Dönmez'in Van Erciş'te bir çocuğunun da boğularak öldüğü ortaya çıkmıştı. Bugünkü programda ise korkunç bir iddia daha ortaya atıldı. İşte detaylar;

Antalya Kepez'de kaybolan Kerem Durur çocuklarından birinin öz annesi olan Rasime Dönmez'den şüphelendiği babasını onun öldürdüğünü iddia etti.

Kocası kaybolduktan 1 buçuk ay sonra eşinin bütün eşyalarını dağıtan Dönmez'den şüpheleniliyor.

Müge Anlı Kerem Durur cinayetinde her gün ortaya çıkan yeni delillilerle ilerleme devam ediyor. Geçtiğimiz hafta canlı yayında tandırda bebeğin yakılmasından sonra bir korkunç iddiada bugün geldi.

Neşe Durur bugün ki canlı yayında bir iddia daha ortaya attı.

Tandırda bebeğin yakılması olayında flaş gelişme! Medeni Durur'un eski evinde kan izi arandı! | Video

Tandırda ölen bebeğin dışında "Rasime, bebeğini doğurduktan sonra kordonunu kesmeden boğarak öldürdü" dedi.

Korkunç olayların ortaya çıktığı Kerem Durur olayında kayıp davası olmaktan çıktığı cinayet masasına aktarıldı.

Öte yandan gizli tanık ''banyodaki kandan'' söz etti. Antalya polisi ''o evde'' arama yaptı... Kerem Durur o evde mi öldürüldü?

Medeni Durur'un taşınmasının ardından yeni bir kiracının yaşamaya başladığı daireye gelen olay yeri inceleme ekipleri Kerem Durur'a ait bir iz bulmaya çalıştı. Evin tamamında mor ışık kullanılarak özellikle banyoda kan izi arandı.

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Müge Anlı'daki Kerem Durur olayından son dakika haberi: Resime Dönmez'in tandırda bebeği yakmasından sonra bir korkunç iddia daha…
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