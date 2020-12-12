Türkiye’de olsam kuyruğa girer aşı yaptırırdım

ABD'de yaşayan Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Kovid-19 aşısıyla ilgili görüşlerini açıkladı. Sancar kendi adına açılan sahte hesaplardan aşı karşıtı tweetler atıldığını belirterek şunları söyledi:"Bunu ne sebeple yapıyorlar bilmiyorum. Aşının partisi yok. Şimdi Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer, Sağlık Bakanlığımızın temin ettiği aşıyı yaptırırdım. Halkımızın Türkiye'de halihazırda mevcut olan aşıyı kullanmasını ve sağlık uzmanlarından başka hiçbir kimsenin sözünü dinlememelerini tavsiye ederim. Bu aşıyı Çin'den satın alıp Türkiye'de kullanmaya karar veren politikacılar değil bizim halk sağlığı uzmanlarıdır."