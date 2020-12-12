Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kartlı uyuşturucu taşıyan 2 zanlı tutuklandı

Kartlı taşıyan 2 zanlı tutuklandı

'dan aldıkları uyuşturucuyu 'ya sevk ederken dikkat çekmemek için araçlarında basın kartı bulunduran ve yaşanan kovalamacada Konya'da yakalanan 2 zanlı tutuklandı. Arama yapılan otomobilde, 4 kilo 36 gram eroin ele geçirilmişti.

AA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 17:19 Son Güncelleme: 12.12.2020 17:20 ABONE OL
Kartlı uyuşturucu taşıyan 2 zanlı tutuklandı

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin kente uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisini aldı.

Harekete geçen ekipler, 06 AN 963 plakalı otomobili, Konya-Antalya kara yolunda durdurmak istedi ancak polisin "dur" ikazına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Şüpheliler Hakan N. (31) ve Ahmet A. (33), kovalamacanın ardından Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde kaza yapınca gözaltına alındı.

Polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada, 4 kilo 36 gram eroin, iki basın kartı ile bir dernek kartı ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Konya Şehir Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kartlı uyuşturucu taşıyan 2 zanlı tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA